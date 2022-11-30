В юбилейной Спартакиаде памяти Леонида Бочкова приняли участие сотни спортсменов ДФО

Фото: АО «Восточный Порт»

Во Врангеле завершилась ежегодная ХХ Спартакиада памяти генерального директора ОАО «Восточный Порт» Леонида Анатольевича Бочкова. В этом году состязания проходили в течение всего ноября по восьми видам спорта – тхэквондо, мини-футболу, волейболу, настольному и большому теннису, силовым видам, перетягиванию каната и бадминтону.

Юбилейная Спартакиада собрала около 700 участников – не только работников «Восточного Порта», но и представителей предприятий Находки, других городов Приморского края и регионов Дальнего Востока. Уже по традиции организаторы включили в программу спортивные дисциплины для детей, что привлекло больше болельщиков и позволило сделать событие семейным.

Фото: АО «Восточный Порт»

Стоит отметить, что хозяева Спартакиады – команды и спортсмены-«восточники» – традиционно являются фаворитами соревнований. И в этот раз спортсмены «Восточного» неоднократно поднимались на пьедестал почета по итогам состязаний по тхэквондо и футболу в детской категории, по бадминтону, классическому жиму лежа и перетягиванию каната. Как и в минувшие годы корпоративные старты «Восточного Порта» прошли на базе собственного спортивного комплекса «Восточник», который лично начинал проектировать Леонид Бочков.

– Спорт всегда играл важную роль в жизни папы и был не столько способом поддержки физической формы, сколько возможностью пробовать новое, преодолевать себя и проводить время с пользой вместе со своими близкими людьми, – отметила один из организаторов соревнований Светлана Бочкова, дочь Леонида Анатольевича. – Также как руководитель и лидер он стремился к сплочению сотрудников не только работой, но и чувством команды, активным досугом. В свою очередь, яркие положительные эмоции участников, которые каждый год мы видим, желание участвовать и побеждать – стимулирует нас двигаться дальше и только расширять границы нашей Спартакиады.

Фото: АО «Восточный Порт»

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