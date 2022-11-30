Приморцы стали чаще ремонтировать гаджеты и сдавать вещи в химчистку

Средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 6%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики МТС Банка и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование рынка ремонта бытовой техники, электроники и вещей в Приморском крае. В 2022 году приморцы стали реже менять смартфоны и чаще отдавать предпочтение ремонту вещей – увеличился спрос на услуги восстановления гаджетов, мебели, одежды и обуви.

По данным Big Data МТС, средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 6%. Время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек – приморцы стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет.

В результате растет спрос и на услуги по ремонту мобильных гаджетов. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022-м увеличился на 16%. В этом году чаще всего пользователи обращаются за услугами замены экрана смартфона, ремонта монитора или умных устройств. При этом средний чек в категории «Ремонт цифровой техники» вырос на 5%: в прошлом году пользователи были готовы платить в среднем 2249 рублей, в этом – 2364.

Кроме того, по данным аналитиков МТС Банка, за 10 месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года, на треть возросли траты приморцев на химчистку одежды и мебели, а на услуги по ремонту одежды и обуви – на 7%. Спрос на ремонт компьютерной техники увеличился на 20% процентов в денежном выражении, а бытовой – на 11%.

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