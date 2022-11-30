Белорусских строителей привлекут к созданию новых зданий в Приморье

Большое количество спортивных центров уже возводятся в регионе, другие – планируются к постройке в ближайшее время. Фото: Правительство Приморского края

Увеличение числа белорусских рабочих обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Шваюнов. Задействованы специалисты будут во время строительства социальных объектов, сообщили 30 ноября в правительстве края.

Белорусские специалисты ранее зарекомендовали себя хорошо, поэтому данный вопрос поднимается не впервые. Разговор на эту тему ранее состоялся между Олегом Кожемяко и Александром Лукашенко во время последнего визита Президента Белоруссии в Приморье. Во Владивостоке он также посетил объекты, на которых трудились профессионалы, и отметил высокое качество выполняемых работ.

Во время встречи с Александром Шваюновым губернатор края рассказал, что в настоящее время идет строительство центра на улице Аксаковской. Рабочие уже заканчивают бетонирование, поэтому требуется много специалистов, которые будут заниматься инженерными сетями и внутренней отделкой.

– Мы говорили с руководством Республики о том, что необходимо усиливать группировку белорусских строителей. Цель нашей поездки – определиться с теми людьми, которые смогут приехать уже в ближайшее время, – заявил Олег Кожемяко.

Следует отметить, что большое количество спортивных центров уже возводятся в регионе, другие – планируются к постройке в ближайшее время.

– Мы, конечно, заинтересованы в продолжении нашего взаимодействия. Уже обсудили с коллегами различные направления для совместной работы и перспективы ее на будущее. Мы, со своей стороны, предлагаем услуги по проектированию, в том числе градостроительной документации. У нас есть такие возможности. Готовы предоставить всю информацию и схемы, по которым уже работаем, – добавил Александр Шваюнов.

Первый заместитель генерального директора «Белстройцентра» Андрей Масливец подчеркнул, что сотрудничество в сфере строительства между Республикой Беларусь и Приморским краем постоянно расширяется. Так, изначально «Белстройцентр» и СТГ «Восток» заключили договор, распространяющийся на строительство трех объектов музейно-театрального образовательного комплекса. Однако позже было решено увеличить объем работ и финансирование. В настоящее время уже 154 человека из Республики Беларусь задействованы на четырех объектах комплекса.

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