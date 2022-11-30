Юные фанаты математики из Приморья сразятся за денежный приз

Архив «КП». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьники из Приморья, которые питают особую любовь к математике, побьются за звание лучших в квизе «Счет-Ок!» и поборются за материальную награду. Приз составит более 100 тысяч рублей на три команды-победителя. Всего же участие в викторине примут 20 групп – по десять из двух возрастных категорий (5-8 классы и 9-11 классы). Интеллектуальное состязание, организованное совместно с мэрией и КРДВ, пройдет очно 1 и 2 декабря во Владивостоке.

Стоит отметить, что борьба за место в финале была впечатляющей. В заочном этапе встретились 212 школьных команд, а это, на минуточку, 1428 ребят. Среди участников не только юные владивостокцы, но и ученики из села Вольно-Надеждинское, поселка Камень-Рыболов, Октябрьского муниципального округа, Находки, Большого Камня, Артема, Уссурийска и других муниципалитетов. В итоге, как мы уже отметили выше, «на ринге» сойдутся 20 команд, еще по десять организаторы включили в лист ожидания, на случай неявки или отстранения кого-то из участников.

К молодым жителям Приморья обратился первый заместитель мэра Владивостока Сергей Дмитриенко:

– Конечно, не всем удалось пройти в финал, но всем без исключения мы выражаем свою благодарность за участие и стремление к победе. Это не последнее мероприятие такой направленности, поэтому обязательно следите за новостями.

Замглавы также пожелал всем участникам удачи, как желает ярких достойных соревнований и «Комсомолка».

Математический квиз «Счет-Ок!» проходит под эгидой учебного Года математики. Организаторы: администрация Владивостока и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Фото: Администрация Владивостока

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