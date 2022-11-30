Мама – святое: за месть приятелю житель Камчатки может оказаться за решеткой

Нарушитель также похитил телефон приятеля и скрылся. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

На Камчатке завершено расследование уголовного дела по нескольким преступлениям. Обвиняется в их совершении неоднократно судимый житель города Елизово. Мужчина в возрасте 31 года продолжает находиться под стражей, сообщили 30 ноября в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, трагедия произошла 5 октября в районе жилого дома по улице Котельной. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, когда началась перепалка с его приятелем 43 лет. Товарищ наговорил лишнего и оскорбил мать знакомого. Простить это вспыльчивый мужчина не смог. Он с силой нанес множество ударов руками и ногами по различным частям тела обидчика.

Потерпевший скончался от полученных травм прямо на месте происшествия. Однако «насолить» экс-товарищу обвиняемый умудрился даже после его смерти. Он похитил сотовый телефон, который находился в руке покойного, а после поспешил скрыться.

Мужчину обвиняют в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью, которые повлекли смерть потерпевшего (часть 1, статья 161 УК РФ, часть 4, статья 111 УК РФ). Нарушитель находится под стражей. Определять его судьбу теперь будут прокуратура и суд.

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