Депутат от КПРФ в Приморье предложил национализировать предприятия для военных нужд

Предприятия по обработке боросодержащего сырья существуют в Приморье еще с прошлого века. Фото: Правительство Приморского края

На очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края во время обсуждений корректировки бюджета депутат Владимир Беспалов озвучил тему, давно «витающую в воздухе». Зампредседателя Комитета по бюджетно-налоговой политике от КПРФ предложил национализировать приморские предприятия. Хорошим примером для такой практики политик назвал Дальнегорский «БОР», который обанкротился еще несколько назад и прошел реструктуризацию под опекой новых учредителей.

– Многие оборонные предприятия волочат жалкое существование <...>. Cовместно с фракцией КПРФ в Госдуме мы обратились к [Михаилу] Мишустину, главе правительства РФ. Он поручил Совбезу и органам проверку. Результаты от объединения БОР [с новым акционерным обществом], сохранения от банкротства плачевные. Я передам весь пакет документов <...> Мы предлагаем не то что бы национализировать предприятие, но хотя бы передать его в Ростех или Росатом. Это завод, производящий уникальные борные продукты для оборонной промышленности.

Модераторы парламента попросили перенести обсуждение темы. Владимир Георгиевич в ответ заявил, что необходимо постепенно переводить экономику на военные рельсы. Вероятно, вопрос будет рассмотрен позднее.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о принятии регионального бюджета на 2023 год. В нем в очередной раз расширили перечень социальных льгот. Что касается национализации предприятий на федеральном уровне, такую инициативу действительно предложил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Подробнее – в обзоре «КП».

ДХК «БОР» постепенно объединяли с предприятием Дальнегорский «ГОК» после того, как первый начал процедуру банкротства. Краткая история завода доступна в отдельном материале.

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