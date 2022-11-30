С карты потерпевшего списали 57 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поймать еще одного злоумышленника в Приморье удалось благодаря своевременному обращению 43-летнего мужчины в полицию. Он написал заявление, в котором рассказал, что с его карты списали 57 тысяч рублей. Произошло преступление в Большом Камне, а подозревается в краже приятель потерпевшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 42-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. В участке нарушитель рассказал, что попросил телефон приятеля для звонка. Вместо этого подозреваемый открыл банковское приложение на мобильном знакомого и перевел крупную денежную сумму на свой счет.

На мужчину завели уголовное дело за кражу (пункт «г», часть 3, статья 158 УК РФ). В настоящее время приморец не может уехать из-за подписки о невыезде. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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