В Приморье утвердили корректировки бюджета на 2022 год

Увеличенная графа расхода пойдет на социальные выплаты и пополнение резервного фонда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бюджет Приморья скорректировали на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края, сообщили в пресс-службе ЗСПК в среду, 30 ноября. Доходы выросли на пять миллионов рублей, рассказала председатель правительства региона Вера Щербина.

Дефицит останется на уровне 16,4 миллиарда рублей, а расходы в уходящем году в сумме вырастут на 5,75 миллиарда. Деньги, уже писала «КП», пойдут на социальные нужды региона и расширение всяческих льгот населению.

– Увеличение доходной части за счет налоговых и неналоговых платежей составит 3,78 миллиарда рублей. В основном оно будет обеспечено поступлениями акцизов [+1 миллиард рублей], налога на доходы физических лиц [+725 миллионов рублей], – рассказал Галуст Ахоян, глава комитета по бюджетно-налоговой политике и финансам ЗС ПК.

Безвозмездные поступления вырастут на 1,24 миллиарда рублей за счет уточнения объемов финансовой помощи из федерального бюджета, перечислений от государственных и прочих организаций. Из них более 555 миллионов рублей выделил Приморскому краю Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, свыше 289 миллионов рублей – Фонд развития территорий.

Таким образом на дороги Приморья дадут еще минимум 353 миллиона рублей, в том числе в рамках федерального проекта «БКД». Финансирование сельского хозяйства вырастет на 208,8 млн рублей. Значительная часть поправок, внесенных в краевой бюджет, связана с социальной сферой. На развитие физической культуры и спорта добавлено свыше 381 млн рублей, здравоохранения – 222 миллиона рублей, образования – 74 миллиона. Как уже писала редакция, львиная доля из скорректированного дохода направится на пополнение чрезвычайных и резервных фондов правительства Приморского края. Они оказались израсходованы с учетом трат на нужды СВО и восстановления региона после прошедших ливневых дождей летом и осенью 2022 года.

Напомним, на том же заседании парламентарии приняли «антиалкогольные поправки», индексацию стипендиального фонда (выплаты льготникам и студентам вырастут), а также высказали предложение о национализации предприятий.

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