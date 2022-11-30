Рассказываем, кто получит сладкие подарки от губернатора и какие готовят мероприятия во Владивостоке к Новому году

На эти цели в краевом бюджете 2022 года предусмотрено 65 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сладкие подарки от губернатора к новому году получат 187 тысяч юных жителей Приморского края. Традиционно сладости подготовят на старейшей и одной из известнейших конфетных фабрик Дальнего Востока – «Приморский кондитер».

По словам министра образования края Эльвиры Шамоновой, презенты от главы региона предназначены для дошколят в возрасте от трех лет, учащихся первых-четвертых классов, а также детей, находящихся в краевых государственных учреждениях социального обслуживания и краевых учреждениях здравоохранения в период зимних праздников.

– Главное распоряжение Олега Кожемяко – сделать так, чтобы подарки попали в дома детей до Нового года. И мы обязательно его исполним.

На эти цели в краевом бюджете текущего года предусмотрено 65 миллионов рублей. Отметим, что сладкие подарки от Губернатора – ежегодная традиция Приморского края. Каждый декабрь юные жители региона получают конфеты от главы региона.

Также в пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали, что к Новому году готовят несколько мероприятий в рамках «Елки главы». С 20 по 25 декабря в кинотеатрах «Нептун», «Уссури», «Океан», «Москва» ребят будут ждать аниматоры с подарками и показы новогоднего мультфильма.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Расстояние – не преграда! Читайте, как порадовать друзей и близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.