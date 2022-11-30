Столбики термометров покажут до -28 °C в Приморском крае в ближайшие выходные

Местами выпадет небольшой снег. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Первые декабрьские дни запомнятся жителям Приморья заморозками. Морозы окрепнут в ближайшие сутки, об этом сообщает пресс-служба Примгидромета. Рассказываем, что ждет приморцев в ближайшие дни и на выходных.

1 декабря в крае ожидается северо-западный сильный ветер 9…14 метров в секунду. Температура воздуха -6…-8°C. В ночь на 2 декабря столбики термометров упадут до -13°C. Утром выпадет небольшой снег.

А вот, начиная с выходных, край ждут серьезные «температурные качели». По данным синоптиков уже в эту субботу в некоторых регионах температура упадет до -15…-23 °C. На северо-востоке местами до -28°C. А вот на южном побережье, а также в западных районах термометры покажут -7…-13°C.

Ночью 3 декабря местами выпадет небольшой снег, вероятность осадков составляет 60%. На дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западный, 6…11 метров в секунду, местами сильный 15…20 метров в секунду. Температура воздуха на юге и побережье -2…-3°C.

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