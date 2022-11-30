Владивосток проигрывает важную битву

Приморская столица участвует в уникальном конкурсе. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Прямо сейчас проходит голосование за лучшую молодежную столицу России. Владивосток тоже есть в списке, вот только пока не занимает лидирующую позицию, за город у моря проголосовало 3 126 человек.

Столица Приморья соревнуется с Калининградом, Мурманском, Тулой, Новым Уренгоем, Крсноярском и Нижним Новгородом. Последний обогнал всех конкурентов, за него на момент публикации голос отдали 24 568 россиян.

Чтобы поддержать Владивосток, приморцам нужно всего лишь перейти на сайт голосования и выбрать город в списке. Стоит отметить, что конкурс «Молодежная столица России» проводится в этом году впервые. Народное голосование продлится до 10 декабря. Победителя объявят 23 декабря на церемонии премии «Время молодых». Город-победитель получит титул «Молодежной столицы России» на 2023 год и множество бонусов, среди которых – проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодежи города и другие.

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