В здании провели масштабный ремонт. Фото: Центр занятости населения.

Современный кадровый центр «Работа России» появился 30 ноября в Михайловке. На его ремонт из федеральных и региональных средств было вложено больше 30 миллионов рублей. В правительстве края сообщили, что местные жители могут не только получить помощь в трудоустройстве, но и освоить новую профессию. Для них также доступны другие услуги, связанные с занятостью населения.

Посетил открытие учреждения министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий:

– Мы постарались преобразить инфраструктуру, чтобы позволить специалистам в новых условиях, используя новые технологии в работе с людьми, менять формат взаимодействия с работодателями, получать новые результаты.

Министр профессионального образования и занятости населения Приморья посетил открытие центра. Фото: Центр занятости населения.

Глава министерства добавил, что целью 2023 года стала борьба с безработицей в крае. Специалисты постараются сделать все, чтобы ее уровень не превышал 3% в Приморье.

Следует отметить, что Михайловский район относится к территории опережающего развития, а самыми востребованными стали специальности, связанные с сельским хозяйством.

– Сюда зашли крупные федеральные операторы, такие как «Русагро». Во многом этот кадровый центр будет помогать в обеспечении специалистами флагманских проектов за счет жителей как Михайловского района, так и других районов Приморья, – поделился Сергей Дубовицкий.

Модернизация была проведена в рамках национального проекта «Демография». Теперь в здании выполнена внутренняя отделка в едином стиле, установлена система навигации, а так же есть комфортная мебель и оборудование.

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