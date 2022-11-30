Допелись: из-за этой песни в куклах во Владивостоке возбудили уголовное дело

Куклы «Снегурочка». Фото: Владивостокская таможня.

Один из предпринимателей не прошел проверку на Владивостокской таможне. Куклы «Снегурочка», которые он вез из Китая, признали контрафактными из-за встроенной популярной новогодней песни «Маленькой елочке холодно зимой». За нарушение авторских прав на импортера возбудили уголовное дело.

– Текст, положенный в основу музыкального произведения, находится в охраняемом «Реестре произведений российских правообладателей». При использовании песни необходимо разрешение ее автора. У импортера разрешительных документов не оказалось, – объяснили в пресс-службе таможни.

С начала 2022 года таможней возбуждено 44 административных дела, 3 из которых за нарушение авторских и смежных прав и 41 за незаконное использование чужого товарного знака. В результате проведенной работы по 44 делам предотвращен ущерб правообладателям объектов интеллектуальной собственности на сумму более 23 миллионов рублей.

Всего с начала 2022 года сотрудники Владивостокской таможни оформили более 266 миллионов детских игрушек.

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