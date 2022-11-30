В Приморье парламент освободил стратегически важные предприятия от налогов на имущество

Предприятия получат преференции. Фото: Александр ХИТРОВ

В Приморье несколько предприятий стратегически важных отраслей – оборонно-промышленного комплекса, горнодобывающей и фармацевтической отраслей – получат льготы. Речь идет об освобождении ряда компаний указанных сфер от налога на имущество. Это, считают законодатели, поможет обеспечить региону технологическую независимость, рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Приморья. Решение об этом приняли на заседании в трех чтениях 30 ноября.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, следует из законопроекта, для получения льготы должны быть включены в сводный реестр Минпромторга РФ и относящиеся к обрабатывающим производствам. Преференции будут действовать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. Документ также освобождает от уплаты в краевую казну налога на имущество компании из сферы добычи металлических руд и производства лекарственных препаратов. Оборонные организации, считает глава комитета по бюджетно-налоговой политике и финансов ЗС ПК Галуст Ахоян, смогут таким образом нарастить выпуск продукции и повысить устойчивость.

Мерой, вероятно, воспользоваться горнорудные компании АИР, «Дальполиметалл», Дальнегорский ГОК, производитель фармацевтики, филиал федеральной сети «Ист-Фарм», а также оборонно-промышленные авиазаводы «Прогресс» и 322-й авиаремонтный завод, судоремонтные верфи «Звезда», ЛРСЗ, ССЗ, Дальзавод и другие. В списке под налоговую льготу из этой категории попадают 43 компании. К слову, на собрании утвердили возможность вычета налогов при покупке отечественного оборудования. Размер инвестиционного налогового вычета может составить от 60 до 90 процентов расходов.

Напомним, на том же заседании коммунист Владимир Беспалов предложил национализировать некоторые приморские предприятия. По мнению лидера федерального КПРФ Геннадия Зюганова, стране и вовсе стоит переходить на военные рельсы.

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