Афера на 200 миллионов рублей: жители Владивостока осуждены за мошенничество

Отбывать наказание мошенники будут в исправительной колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два жителя Владивостока воровали из бюджета в рамках исполнения контрактов с краевой комплексной детско-юношеской спортивной школой. Всего они присвоили себе почти 200 миллионов рублей. Помогал им в преступлении москвич, на которого тоже завели уголовное дело. Подробнее – в материале «КП».

С апреля 2014 года по сентябрь 2016 года мошенники закупали для спортивной школы 56 универсальных спортивных площадок и 4 хоккейных коробок. Вместо настоящих документов они представили подложные, в которых сумма предметов контрактов была выше настоящей. Таким образом они украли 180 миллионов рублей.

Одна из осужденных с апреля 2014 года по декабрь 2014 года, закупая 450 комплектов спортивного инвентаря для подготовки к проведению в Приморском крае всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», похитила 15 миллионов рублей.

Преступники частично возместили ущерб, но лишь на сумму 11 миллионов рублей. Еще 10 миллионов вернул их сообщник из Москвы, который участвовал в подделке документов.

Суд уже признал их виновными в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Им назначили срок на 5 лет и 4 года 6 месяцев, со штрафами в размере 600 и 500 тысяч рублей соответственно. Отбывать наказание мошенники будут в исправительной колонии общего режима. Также их обязали вернуть 170 миллионов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Расстояние – не преграда! Читайте, как порадовать друзей и близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.