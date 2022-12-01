Приморцы пожаловались на сбои в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Приморья жалуются на работу социальной сети «ВКонтакте». Сбой заметили утром в четверг, 1 декабря. По словам некоторых пользователей, проблемы были и на сайте, и в приложении. Другие же люди никаких нареканий не высказали. Можно предположить, что «повезло» не всем, либо же не все так активно пользуются соцсетью.

Так, из сбоев особенно выделили некорректную работу мессенджера – странное «поведение» чатов и неотправляющиеся сообщения.

Заметим, что довольно быстро (в течение часа) все, кто заметил ошибки в работе социальной сети, заявили, что все более или менее нормализовалось. «КП – Владивосток» сбоя не заметила: не было лагов как на странице издания, так и на личных страницах сотрудников редакции.

Отметим, что после признания Facebook** и Instagram** (принадлежат компании Meta*) экстремистскими люди начали возвращаться во ВКонтакте. Большую популярность сыскал и Telegram.

*Компания Meta официально признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**соцсеть заблокирована в РФ, является продуктом признанной в России экстремистской компании Meta.

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