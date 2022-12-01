Доначисления за тепло появятся в квитанциях жителей Владивостока

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доначисления появятся в квитанциях за тепло у жителей Владивостока в декабре. Как рассказали в АО «ДГК», перерасчет будет произведен по тарифу, действовавшему до 1 декабря 2022 года. Доначисление коснется жителей домов, в которых не оборудованы приборы учета.

– Расчетный норматив за тепловую энергию для жилых домов со встроенными объектами образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового назначения, имеющими общий ввод сети теплоснабжения с функционирующими системами отопления лестничных клеток составит 0,000535 Гкал/м2 в день, без функционирующих систем отопления лестничных клеток – 0,000470 Гкал/м2 в день, – отметили в компании.

Для остальных жилых домов и прочих категорий потребителей с функционирующими системами отопления лестничных клеток расчетный норматив также повысится до 0,000468 Гкал/м2 в день, без функционирующих систем отопления лестничных клеток – до 0,000412 Гкал/м2.

Доначисления за отопление в домах, которые не оборудованы ОДПУ, произведут с фактической даты подключения услуги ЖКХ. Если акт подключения отсутствует, начисление произведут за восемь дней либо один день оказания услуги (отопительный сезон во Владивостоке начался 24 и 31 октября).

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