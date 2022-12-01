Расчистка продолжается и в ночное время. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Дорожники столицы Приморья трудятся круглосуточно, чтобы убрать наледь, сковавшую город после непогоды 28 ноября. Ледяной дождь серьезно осложнил движение пешеходов и автомобилистов. И, если основные транспортные артерии коммунальные службы расчистили еще в первые сутки, то с межквартальными дорогами и придомовыми территориями гораздо сложнее. Далеко не все управляющие компании вовремя подключись к расчистке.

К этому дню работники муниципального предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» распределили больше 2000 тонн реагентов на дороги и тротуары. Это песко-соляная смесь и бионорд. Специалисты рассказали, какие участки в приоритете для обработки.

– Основной упор сейчас делается на адреса, о которых сообщают жители, а также подходы к соцучреждениям, школам, детским садам. Обработка реагентами по многим адресам проводится уже по несколько раз, так как из-за перепадов температур на ряде участков вновь образуется наледь, – отметили в ведомстве.

Минувшей ночью спецтехника трудилась в разных районах города. Противогололедными смесями обработали Русскую, Магнитогорскую, Кирова, Анны Щетининой, Шилкинскую, Некрасовскую, проспект 100-летия Владивостока, Лесной переулок, Овчинникова. Также наледь убрали и нанесли реагенты на Сахарном Ключе, Енисейской, Иманской, Казанской, Ялтинской, Крыгина, Верхнепортовой, Народном и проспекте Красного Знамени, Днепровской, Октябрьской, Каштановой, Луговой, Спортивной, Садовой, Черемуховой, Гамарника, Баляева, Харьковской и по другим адресам.

Как ранее писала «КП-Владивосток», сообщить о нарушениях в работе городского хозяйства можно в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333. Помимо этого в администрации города организовали мониторинг за качеством работы по расчистке УК. Написать, где образовалась наледь и недостаточно расчищена территория можно в специальный чат-бот (http://t.me/adm_vl_bot).

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