Шапки полетели: председатель СК остался недоволен работой реготделений, в частности – приморским

Александр Бастрыкин совместно с заместителями проводил прием граждан в режиме ВКС. Фото: Следственный комитет России

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от должности исполняющего обязанности руководителя Приморского следственного отдела на транспорте Андрея Райхерта. Такое решение было принято в связи с тем, расследование по делу матроса, который остался калекой, прекратилось, сообщает «КП – Владивосток».

Александр Бастрыкин совместно с заместителями проводил прием граждан в режиме ВКС. Один из заявителей из Калининградской области рассказал, что в начале 2020 года повредил руку, работая матросом на рыболовном судне в Охотском море. Конечность впоследствии ампутировали, хотя, по словам калининградца, несчастного случая удалось бы избежать – нужно было вызвать вертолет и доставить его в ближайшую больницу. Он сетовал на то, что на судне не оказалось врача, а капитан не предпринял мер для помощи пострадавшему.

На старшего механика рыболова завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности», которое вскоре прекратилось. Председатель СК остался недоволен проделанной работой и доводами подчиненных по второму делу – оставление в опасности матроса, получившего производственную травму.

– Уголовное дело по поручению главы ведомства передано в производство следователей центрального аппарата СК России. Он также поручил представить подробный доклад о ходе расследования обоих уголовных дел. Назначена служебная проверка в отношении руководства и сотрудников территориального транспортного подразделения, в чьем производстве находились данные уголовные дела. И.о. руководителя Приморского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте А.А. Райхерт на время проведения служебной проверки отстранен от исполнения обязанностей, – отметили в пресс-службе СК.

Также во время приема граждан поручил оперативно завершить уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации», которое завели после смерти мужчины в акватории Баренцева моря и другие случаи. Глава ведомства отметил неэффективность подчиненных и поручил провести служебную проверку транспортного подразделения по вопросам работы и принятия процессуальных решений.

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