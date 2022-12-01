Министр здравоохранения Приморского края рассказала о больницах 2023 года и о «хитростях» коронавируса

Напоминаем, где в крае можно привиться от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше миллиарда рублей выделят на ремонт и обновление медучреждений Приморья в 2023 году. 800 миллионов из них – краевой бюджет. Об этом, а также о ситуации с коронавирусом рассказала в прямом эфире Центра управления регионом Приморского края министр здравоохранения Анастасия Худченко.

По словам министра, в новом году практически каждая центральная районная больница или поликлиника получит средства на ремонт или материально-техническое обеспечение. Также в крупные больницы Владивостока и в детские краевые больницы закупят медоборудование – флюорографы, маммографы, рентгены, диагностическое оборудование для детских поликлиник и для новорожденных.

Но не только медицина не стоит на месте, к сожалению, коронавирус никуда не исчезает, наоборот, он встраивается в картину сезонных заболеваний. Анастасия Худченко отметила, что на данный момент в Приморье есть около 350 «ковидных» коек, заполнены они примерно на 80%.

– Эпидемиологический сезон будет протекать с особенностями: идет смена очередного штамма COVID-19, похожего на омикрон. Более тяжелым формам заболевания подвержены люди старших возрастных групп, дети до года и представители группы риска.

Напомним, что прививки от гриппа и COVID-19 можно сделать одновременно в один день, либо с интервалом не менее 30 дней между разными вакцинами. От пневмококка прививают бесплатно, но по определенным показаниям.

На вакцинацию можно записаться через портал Госуслуг, либо подойти без записи в часы работы медучреждения.

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