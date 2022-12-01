В центральных районах края возможен небольшой снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После недавнего снежного циклона в Приморье в первые числа декабря пришли морозы. В центральных районах возможен небольшой снег. На побережьях сохранится холодный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-22 метров в секунду. Стоит отметить, что максимальные температуры станут значительно ниже, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке в четверг, 1 декабря, ожидается солнечный и ветреный день, без осадков. Температура воздуха -12...-14°C. Немного теплее в приморской столице станет на следующий день, 2 декабря, до -5…-7°С. Однако при таких температурах гололед сохранится.

В пятницу, 2 декабря, атмосферное давление в Приморье будет расти. Морозы усилятся: ночью – до -17…-24°C, а в горных районах температура составит -25…-30°C. На южном побережье температура немного теплее – около -10…-16°C. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся от -5°C на юге до -14°C на севере.

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