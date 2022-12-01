Иллюстрация из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще один повод для образования катка появился во Владивостоке после минувшего ледяного дождя. На Гамарника порыв на водопроводных коммуникациях спровоцировал отключение воды у тысячи жителей. В пресс-службе КГУП «Приморский водоканал» редакции рассказали, что специалисты Горводопровода уже на месте. Аварию планируют устранить в ближайшем времени, вернуть воду в дома – до 22 часов 1 декабря.

По обновленному списку отключенных адресов без ХВС в данный момент 51 дом микрорайона БАМ. Это Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30; Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31; Гамарника, 5-23; Героев Варяга, 2-10, 7, 11; Днепровская, 19, 98-В; Днепропетровская, 15-57, 16-38; Иртышская, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50; Иртышский пер.; 5, 11; Карбышева; Корнилова, 15-23; Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11; Металлургическая, 1-27; Мичуринская, 3-23, 23а, 4; Невская, 33; Постышева, 33-49, 36-42; Тухачевского; Ульяновская, 2-12/3, 7; Уссурийский пер., 1, а также дома на Шошина, 13, 15, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25а, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 5, 9. По обновленной на 15:50 информации, отключены 135 адресов.

Судя по видео в сети, ремонт ведут около водонасосной станции «Иртышская»; фонтан воды уже остановлен. Ранее «КП» писала о доначислениях за тепло в домах владивостокцев. Напомним, плановые отключения ожидаются 2 декабря на Грушевой, Шевченко, Яблоневой.

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