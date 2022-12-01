Транспортную развязку на Второй Речке во Владивостоке начнут реконструировать в январе

Работы начнутся зимой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже в январе на Второй Речке начнется реконструкция улиц Волжская и Шуйская. Задач у строителей много – не только привести в порядок дорожное полотно, но и смонтировать новое мостовое перекрытие, а также облагородить пешеходную зону. Масштабное преображение проведут благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как ранее писала «КП – Владивосток», дорогу по Волжской и Шуйской многие используют для объезда пробок на Русской. Заехать можно в районе автовокзала, а выехать рядом с кинотеатром «Иллюзион». К тому же она ведет к недавно построенной набережной имени Арсеньева, поэтому в этом году загруженность не самой широкой трассы стала еще больше. Ну а состояние полотна и небольшого мостика через речку и вовсе оставляет желать лучшего.

Подрядчиком работ выступит АО «СПЕЦСУ», специалисты уже получили положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции транспортной развязки.

– Предстоит демонтировать старый мост и соорудить новый длиной 24 метра, восстановить километр дороги, сделать тротуары, освещение. Все работы планируем завершить до конца августа 2023 года. Сейчас начали подготовку к реконструкции, приступаем к изготовлению элементов конструкций, – уточнил глава компании Иван Зайченко.

Стоит отметить, что в этом году благодаря нацпроекту в Приморье отремонтировали 100 километров дорог и восемь мостов. В 2023 году в планах наращивать темпы по реконструкции мостовых сооружений.

– Всего с 2018 года комплексно отремонтировано более 400 километров дорог. Важно, что в текущем году по нацпроекту мы начали ремонтировать еще и мосты, что очень актуально для Приморья, – поделился глава краевого Минтранса Алексей Игнатенко.

Что касается конкретно Владивостока, помимо Волжской и Шуйской по «БКД» отремонтируют еще несколько улиц. Список приоритетных объектов утвердят в ближайшее время.

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