Приморье примет участие в VII Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна

Фото: nntforum.ru

С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в Москве проходит VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». На мероприятии предприятия и вузы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Пензенской, Нижегородской, Тульской, Калининградской, Тверской, Ивановской, Новгородской, Новосибирской, Челябинской областей, а также из Приморского края продемонстрируют комплексные решения для создания доступной среды и современных технологий для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан.

Основные задачи форума – реализация современных и инновационных проектов, стимулирование и внедрение научных разработок, поддержка отрасли реабилитационной индустрии для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний.

Участники выставки «Надежда на технологии» из регионов России

Предприятие из Санкт-Петербурга покажет на выставке систему радиоинформирования и звукового ориентирования.

Протезно-ортопедический центр из Санкт-Петербурга представит автоматизированную машину для изготовления полуфабрикатов протезно-ортопедических изделий.

Петербургский университет ИТМО продемонстрирует аппаратно-программный комплекс реабилитации для людей с нарушением мышечной активности.

Пензенский государственный университет расскажет о своей научной лаборатории адаптологии для системы оценки тревожно-фобических расстройств в среде виртуальной реальности.

Компания из Нижегородской области продемонстрирует проект коленного модуля с внешним источником питания и микропрорцессорным управлением.

Другое предприятие из Нижегородской области представит подъемник для инвалидов-колясочников.

Компания из Тверской области продемонстрирует систему визуально-звукового оповещения, информационный терминал, тактильную плитку, ТЗМ, поручень для людей с ограниченными возможностями, тактильную пиктограмму, тактильно-звуковую табличку, пузырьковую колонну.

Завод тактильного оборудования из Новосибирска – дорожку для реабилитации опорно-двигательного аппарата с системой визуализации и контроля жизненных показателей.

Тульское предприятие представит новые слуховые аппараты НОТА.

Калининградская компания расскажет о собственном производстве технических средств реабилитации.

В текущих условиях на первое место вышла задача по поиску надежных производителей и поставщиков с бесперебойной логистикой и возможностью беспрепятственно получить постпродажное обслуживание и решения, которые однозначно подойдут под требования как государственных, так и коммерческих структур.

Участники представят решения и возможности для бесперебойного производства, обеспечения технологической независимости российских предприятий.

Участники форума получат возможность обсудить в рамках деловой программы наиболее актуальные вопросы реабилитационной направленности, предложить свои инициативы, решения и представить перспективные проекты. Место проведения форума – выставка достижений народного хозяйства «ВДНХ», павильон № 57 по адресу: Москва, проспект Мира, 119, стр. 57.

Также в рамках форума будут проходить чемпионат России по Кибатлетике, церемония награждения премии «Надежда на технологии», «Детско-родительский день» и масштабная выставка, на которой отечественные предприятия-производители реабилитационной индустрии представят широкий ассортимент производимой продукции из отечественного сырья и комплектующих.

СПРАВОЧНО

Это главное событие отрасли, посвященное вопросам реализации современных, инновационных проектов, решений и продуктов в сфере реабилитационной индустрии. Ежегодно организуется Минпромторгом России и ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» (ФГАУ «РЦУД и РТ») при поддержке Правительства РФ.

Программа форума и регистрация участников в Telegram-канале и на сайте.

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