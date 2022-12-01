ЖКХ становится все более крупной графой расходов. Фото: Даниил ОПАРИН

Региональное правительство в Приморье опубликовало постановление о предельных значениях на рост тарифов коммунальных услуг. Индексация пройдет 1 декабря, по новым ценам потребители платить будут уже в январе. Это уже вторая индексация на текущий год, решение о которой приняли в конце сентября.

В среднем тарифы росли на 4%. Так, например, было летом 2020 и 2022 годов. Многие ведомства, включая ФАС и Минэкономразвития РФ, предлагали, но не обязывали перенести индексацию с запланированной даты –1 июля 2023 года – на 1 декабря 2022-го. Меру объясняли необходимостью обеспечить стабильность и развитие ЖКХ в стране, однако окончательное решение возложили на региональные власти.

В Приморском крае в итоге индексация составит от 9,1% до 11,6% (в среднем по России разрешили рост на 9%). Максимальное значение зафиксировано для городов, преимущественно, Владивостока и Надеждинского района, Уссурийска, Артема и других. Стоит отметить, жители Приморья могут перейти на двусоставный тариф, который для многих может оказаться выгоднее. Подробнее о нем «Комсомолка» писала отдельно.

В январе в Приморье подорожают взносы за капитальный ремонт, составив 9,57 рубля за квадратный метр. Ранее тариф составлял 8,78 рубля.

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