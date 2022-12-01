Приморье пополнится кухонной техникой белорусского производства

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Брестское предприятие «Гефест-техника» намерено расширить собственное присутствие в Приморье. После визита главы региона Олега Кожемяко в Беларусь поставки газовых, электрических, настольных плит и других электроприборов для кухни могут возрасти.

Сегодня продукция компании уже представлена в местных крупных сетях. При этом Олег Кожемяко отметил, что товары необходимо сделать доступнее для дальневосточного рынка. По его словам, необходимо решить вопросы с логистикой, вследствие чего вырастет и рынок продаж.

Во время посещения завода «Гефест» губернатор подчеркнул, что Беларусь и Приморье должны развивать торговые, экономические и гуманитарные отношения. В качестве примера эффективного сотрудничества он привел договора с «Савушкиным продуктом» и Брестским мясокомбинатом.

– Высокое качество продукции белорусских производителей гарантирует ее реализацию в магазинах Приморского края. При этом работа без посредников позволит существенно снизить цену для потребителя.

Напомним, приморская делегация с Олегом Кожемяко отправилась в Республику Беларусь. По итогам встречи было принято решение увеличить группировку строителей из союзного государства, которая занимается строительством театрально-музейного комплекса на Аксаковской. Также недавно стало известно, что Брест стал новым городом-побратимом Владивостока.

ПО ТЕМЕ

Белорусских строителей привлекут к созданию новых зданий в Приморье

Ими будут социально значимые спортивные объекты (подробнее)

У Владивостока появится новый город-побратим

Планируется увеличить из Брестской области поставки продуктов и бытовой техники (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Расстояние – не преграда! Читайте, как порадовать друзей и близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.