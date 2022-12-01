В селе Ясеневый Приморья запустили скоростной интернет «Ростелекома»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи по технологии GPON в селе Ясеневый Пожарского района Приморского края. Теперь жители отдаленного населенного пункта смогут пользоваться интернетом на скорости до 150 Мбит/с и другими цифровыми сервисами оператора. Проект по строительству Сетей был реализован при активном содействии администрации Пожарского района.

Село Ясеневый – небольшой населенный пункт в Пожарском районе, который находится на расстоянии 126 км от Лучегорска (административный центр района). Ранее в населенном пункте не было проводных услуг связи: интернета, телевидения и телефонии. Жители села обратились в министерство цифрового развития и связи Приморского края с просьбой помочь в организации услуг интернета и телевидения. На строительство телекоммуникационной инфраструктуры финансирование выделила администрация Пожарского района. Теперь у жителей населенного пункта появились интернет, телевидение и другие цифровые услуги.

– Благодаря поддержке администрации Пожарского района у жителей Ясеневого появилась возможность пользоваться большим количеством цифровых услуг. В населенном пункте проживают 244 человека – это 83 домохозяйства. 100% жителей смогли подключить скоростной интернет. Теперь клиенты могут решать многие вопросы в режиме онлайн: получать государственные услуги, удаленно работать и учиться, делать онлайн-покупки, общаться в социальных сетях, – отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Строительство сети GPON дало возможность жителям села Ясеневый использовать несколько услуг в одном пакете на выгодных условиях. Вместе с интернетом жители села могут подключить цифровой видеосервис Wink. В нем объединены преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра: сотни ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов на любой вкус и в высоком качестве. При этом Wink можно смотреть одновременно на разных устройствах: на телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.

– У нас большая семья и всем, конечно, нужен интернет. Старший сын ищет информацию для выполнения домашних заданий, а также активно пользуется соц. сетями. Я смотрю в интернете рецепты, общаюсь с сестрой, которая давно переехала за пределы Приморского края. Младшие дочки смотрят телевидение, которое мы подключили вместе с интернетом. А муж любит исторические передачи, – рассказала жительница села Ясеневый.

Жителям также стали доступны такие услуги, как видеонаблюдение, умный дом и образовательная платформа «Лицей».

Для подключения интернета и других услуг компании жителям села необходимо связаться со специалистами по бесплатному номеру 8 800 100 08 00 либо оставить заявку на сайте компании.

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