Экс-главе ЖГИ Приморья, наказанному рассрочкой на полмиллиона рублей, не ужесточили приговор

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего главу жилищной государственной инспекции Приморского края Евгения Баршая не так давно приговорили к условному трехлетнему сроку. Прокуратура возмутилась лояльностью судьи и потребовала пересмотра дела, однако завершился процесс статусом-кво. Приговор оставили без изменений, сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.

Приговором суда первой инстанции виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 5-кратной суммы взятки – 500 000 рублей, а также с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года. В суде уточняют, что к штрафу применена рассрочка.

О задержании Баршая стало известно в феврале 2022 года. Тогда в Приморье задержали сразу нескольких чиновников. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другом лояльном приговоре – для осужденной в хищениях 100 миллионов рублей Марине Ломакиной. Предполагается, что экс-директор подрядной компании, которая возводила «Хаятты», может избежать наказания.

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