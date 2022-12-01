Во Владивостоке пройдут первые зимние ярмарки

Первые зимние продовольственные ярмарки во Владивостоке пройдут уже в эти выходные. Фото: администрация Владивостока.

Первые зимние продовольственные ярмарки во Владивостоке пройдут уже в эти выходные. 3 и 4 декабря жители приморской столицы смогут купить свежие продукты и не только. Об этом рассказала пресс-служба администрации.

Ягоды, мед, овощи, рыбные и мясные изделия – вот далеко не весь список того, чем порадуют гостей ярмарок этой зимой. Они расположатся в разных районах города. 3 и 4 декабря площадка начнет работать по адресу: улица Жигура, 2б. 3 декабря жители смогут купить интересующие их товары на улице Верхнепортовой, 2г. 4 декабря прилавки откроются по адресу: улица Басаргина, 15.

Помимо этого, в городе пройдет и выставка-продажа изделий умельцев. «Дружелюбный маркет» начнет работу уже в пятницу, 2 декабря, в сквере Дружбы.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, на каких улицах и что можно будет приобрести в 2022-2023 годах. Жителей порадуют три крупных ярмарки, где можно будет купить интересные и запоминающиеся подарки, а также продукты.

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