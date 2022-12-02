В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Фото: Олег Укладов

В пятницу, 2 декабря, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают день без осадков, на дорогах по-прежнему гололедица и снежный накат. Ветер возьмет направление с запада и юго-запада, умеренный. Температура воздуха -5...-14°C.

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Местами на дороге сохраняется гололед и гололедица. Ветер северо-западный, после обеда южный умеренный. Столбики термометров покажут температуру в -7…-9 градусов.

В соседнем Уссурийске также без осадков, ветер возьмет направление с юга, температура воздуха -7...-9°C.

В Находке западный и юго-западный умеренный ветер, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня составит 5-7 градусов со знаком минус.

Согласно ряду многолетних наблюдений, погода во Владивостоке 2 декабря обычно была холодной. Температурный минимум метеорологи фиксировали в 1950 году – 20,3 градуса мороза. Максимальная температура воздуха в +9,4°С отмечалась в 1958 году.

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