По информации от ведомства, отключения начнутся с 10:45 часов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Часть Владивостока останется без холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Так, по данным портала, в пятницу, 2 декабря, без воды останутся дома по следующим адресам:
Яблоневая, 8-60, 3-41, 53, 55, 57, 59, 61, 63 ,82, 84;
Грушевая, 20;
Шевченко, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 68, 74, 76, 78.
По информации от ведомства, отключения начнутся с 10:45 часов. Причина – производство аварийных ремонтных работ. Специалисты сообщают, что к 16 часам этого же дня вода вернется в дома потребителей.
Также воду отключат 6 декабря с 9 до 18 часов в домах по следующим адресам:
Шилкинская, 11а, 11а/1, 13;
Тюменская, 2, 22-34;
Тунгусская, 20-28а, 53, 59, 61/1;
Славянская, 17;
Светланская, 191, 193, 195, 195а, 97а, 205/1, 205а;
Муравьева-Амурского, 21/23;
Матросская 3-я, 17/1, 17/4;
Матросская 2-я, 13, 15, 18;
Ковальчука, 26;
Карякинская, 29, 31;
Горная, 7, 25;
Карла Либкнехта, 10, 24, 30/2, 37, 38, 40;
Всеволода Сибирцева, 80б, 84а;
Братская, 34, 36, 38.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Отправить праздник в любой уголок России – реально
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.