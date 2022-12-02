По информации от ведомства, отключения начнутся с 10:45 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Владивостока останется без холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным портала, в пятницу, 2 декабря, без воды останутся дома по следующим адресам:

Яблоневая, 8-60, 3-41, 53, 55, 57, 59, 61, 63 ,82, 84;

Грушевая, 20;

Шевченко, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 68, 74, 76, 78.

По информации от ведомства, отключения начнутся с 10:45 часов. Причина – производство аварийных ремонтных работ. Специалисты сообщают, что к 16 часам этого же дня вода вернется в дома потребителей.

Также воду отключат 6 декабря с 9 до 18 часов в домах по следующим адресам:

Шилкинская, 11а, 11а/1, 13;

Тюменская, 2, 22-34;

Тунгусская, 20-28а, 53, 59, 61/1;

Славянская, 17;

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 97а, 205/1, 205а;

Муравьева-Амурского, 21/23;

Матросская 3-я, 17/1, 17/4;

Матросская 2-я, 13, 15, 18;

Ковальчука, 26;

Карякинская, 29, 31;

Горная, 7, 25;

Карла Либкнехта, 10, 24, 30/2, 37, 38, 40;

Всеволода Сибирцева, 80б, 84а;

Братская, 34, 36, 38.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отправить праздник в любой уголок России – реально

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.