Сюда лучше не суйтесь: пробка сковала оживленную дорогу во Владивостоке

Авария. Фото: t.me/patroklinfo. Фото: Соцсети

Утренняя авария осложнила дорожный трафик во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Patrokl.info. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По сообщению очевидцев, движение замедлено с Окатовой в сторону Золотого моста. Причиной затора стала авария. Участниками ДТП стали грузовик и автобус. Судя по всему, повреждения у обоих транспортных средств минимальные, а пострадавших, по предварительной информации, нет.

– Если вам надо в ту сторону, лучше объезжайте окольными путями, – пишут пользователи в социальных сетях.

Карта пробок. Фото: t.me/patroklinfo. Фото: Соцсети

Между тем сервис Яндекс.Пробки сообщает, что по состоянию на 9:40 заторы во Владивостоке оцениваются всего лишь в три балла. Больше всего затруднено движение в районе улицы Алеутской, Океанского проспекта и проспекта 100-летия Владивостока. Также сильные пробки наблюдаются в районе улицы Русской.

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