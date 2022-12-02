Во Владивостоке пенсионер припарковал автобус, но не помнит, где именно

Некий дедушка из Владивостока еще в августе 2022 года припарковал свой автомобиль на одной из улиц города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Достаточно необычное объявление появилось в социальных сетях накануне. Автор сообщения говорит о том, что житель Владивостока припарковал свой автомобиль, но не помнит, где конкретно. Теперь машину ищет полиция. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно сообщению, которое появилось в соцсетях, некий дедушка из Владивостока еще в августе 2022 года припарковал свой автомобиль на одной из улиц города. Где конкретно оставлена машина – пенсионер не помнит. Транспорт искали своими силами, но найти его пока так и не удалось. Владелец писал заявление в полицию, обзванивал всевозможные штрафстоянки, но поиски так и не увенчались успехом.

Марка и госномер потерянного автомобиля. Фото: Соцсети

– Может, люди где-то видели машину во дворах. Откликнитесь, пожалуйста. Телефон для связи +79242367337, Анастасия, – написано в сообщении.

Конечно, такое объявление вызвало резонанс среди пользователей мессенджера. Чаще всего машины, конечно, ищут, потому что их угнали. Однако негативных комментариев под сообщением пока нет.

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