Подростка подозревают сразу в нескольких преступлениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завели уголовное дело на несовершеннолетнего. Его подозревают в совершении нескольких преступлений: краже (пункт «в», часть 2, статья 158 УК РФ), вымогательстве (пункт «в», часть 2, статья 163 УК РФ) и грабеже (пункт «г», часть 2, статья 161 УК), сообщили 1 декабря в СУ СК России по Приморскому краю.

По версии следствия, случилось все 17 сентября 2022 года в городе Арсеньеве. Парень 17-ти лет заметил мужчину, который проходил в районе переулка Почтового. Подросток догнал незнакомца, потребовал 15 тысяч рублей и нанес ему несколько ударов по лицу. У жертвы хулигана не оказалось с собой «налички», однако нарушителя это не смутило. Он пригрозил мужчине расправой, поэтому потерпевший покорно пошел в банк и снял 3500 рублей. Молодому человеку данная сумма показалась незначительной, тогда он воспользовался моментом, похитил телефон и поспешил скрыться.

Специалисты продолжают расследование уголовного дела, они выясняют все детали происшествия.

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