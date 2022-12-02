Американскую платформу в приморском поселке национализируют

Космодром «Морской старт». Фото: S7Space.ru

Компания S7 и Роскосмос обсуждают возможность национализации плавучего космодрома «Морской старт», с которого ранее запускали ракеты «Зенит». Техническое состояние платформы в норме, однако собственники заморозили проект на неопределенный срок.

– Планы по передаче «Морского старта» государству обсуждаются. Техническое состояние космодрома абсолютно нормальное. Мы его обслуживаем в соответствии с теми правилами, которые были установлены, – рассказал гендиректор «С7 Космические транспортные системы» Евгений Елин информагентству ТАСС.

Напомним, командное судно и платформа перешли от побережья США в 2020 году и с тех пор пришвартованы у причала Славянского судоремонтного завода в одноименном поселке Хасанского района Приморья. А компания «Морской старт», обслуживающая саму платформу, получила статус резидента СПВ. В конце сентября в Роскосмосе заявили, что судьбу космодрома определят до конца года.

Сам консорциум Sea Launch Company был организован в 1995 году, в объединение вошли американские, русские, украинские и норвежские компании. С «Морского старта» провели до 36 запусков ракет-носителей «Зенит». Пуски прекратили с 2014 года. Спустя время космодром приобрела S7, желая развивать в России частную космонавтику.

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