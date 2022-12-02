В Приморье предприятия смогут получить налоговый вычет при покупке отечественного оборудования

Это шанс снизить зависимость от иностранного оборудования. Фото: Глеб КУПРИН Фото: КП – Владивосток

В министерстве развития Приморского края объявили, что с 2023 года предприятия Приморья смогут получить инвестиционный налоговый вычет при покупке отечественного оборудования со сроком эксплуатации от трех до 25 лет. Воспользоваться этой возможностью смогут представители строительной отрасли и обрабатывающие производства.

Глава ведомства Андрей Блохин уточнил, что такая поддержка для промышленных предприятий это шанс снизить зависимость от иностранного оборудования, учитывая те реалии, в которых мы сейчас живем. Также это позволит масштабировать производство и сохранить больше средств внутри компании.

Размер налогового вычета составит от 60% до 90% расходов на приобретение отечественного производственного оборудования, но не более 5% налога на прибыль. Наибольшее возмещение затрат на покупку предусмотрено для системообразующих организаций, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность Приморского края и участвуют в национальном проекте «Производительность труда».

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