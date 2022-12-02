Летающее такси и грузы на беспилотниках. Создатели паркоматов пообещали Приморью будущее

Тематическая иллюстрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажирские беспилотники будут курсировать по маршруту Владивосток – аэропорт в следующем году. Об этом заявил руководитель проекта «Цифровое Приморье» Станислав Журавлев на пресс-конференции. По его словам, компания уже закупила два аппарата российского и китайского производства.

Грузоподъемность каждого приобретенного беспилотника составляет 250 килограммов. Планируется, что в будущем с их помощью из аэропорта в краевую столицу смогут летать люди.

– Люди хотят, и спрос такой есть. Будущее все равно наступит. Пока сметы не просчитывались, все это находится на стадии эксперимента. Нас поддержали на уровне правительства, но процедура может занять год. Везде это работает в пилотном режиме.

Специалист подчеркнул, что себестоимость такого полета будет очень низкой. При этом при запуске придется учесть все нюансы, в частности тот факт, что перелеты осуществляются без пилота. Высота для первых попыток составит 300-500 метров над уровнем земли.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал идею беспилотного аэротакси. Регион может стать первым субъектом, где дебютирует подобный проект.

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