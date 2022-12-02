Забота ласковых рук и мамина любовь: юные таланты из Приморья участвуют в добром художественном конкурсе

Нежные, добрые, заботливые – все это о наших мамах. Фото: Диана Лащенко.

Выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества проходят во Владивостоке. Главной площадкой стал Дворец детского творчества. Именно здесь представлены работы ребят на самые добрые темы – о любви материнского сердца и других ценностях. А в выходные мальчишек и девчонок профессионалы научат изготавливать сувениры к Новому году, поэтому можно сказать, что занятия по душе найдут себе все участники.

Своих мам и их любовь на конкурсе рисунков изобразили 80 юных жителей приморской столицы. Участниками стали ребята от 5 до 17 лет.

– Авторов лучших работ в трех номинациях мы поощрили грамотами и призами. Победителями стали Варвара Даниленко, Артем Попов, Юлия Головина, Дарья Иванцова, Марина Кабанкова, Ника Саркисян, Мария Чепурнова, Мария Чуприянова и Вера Малкова, – рассказала методист Дворца детского творчества Елена Старостина.

Создавали экспонаты для выставки юные художники. Фото: Диана Лащенко.

Еще более обширная по числу участников выставка «И лучик солнца золотой» расположилась поблизости. Свои работы – рисунки и поделки представили 170 ребят, при этом важно отметить, что это детки с ограниченными возможностями здоровья. Но недуг не мешает им творить. Помимо картин в зале можно увидеть декоративные вазы, шедевры из бумаги и даже деревянную мебель.

– Это наша традиционная ежегодная выставка. Для детей это всегда долгожданное и волнительное событие. Они с большим старанием мастерят поделки, рисуют картины. Поэтому мы поощряем небольшими призами каждого автора, – поделилась заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного творчества Дворца детского творчества Светлана Николаева.

Своих мам изобразили более 80 детей. Фото: Диана Лащенко.

Юные художники ответственно готовились к мероприятию. Фото: Диана Лащенко.

Участниками конкурса стали ребята от 5 до 17 лет. Фото: Диана Лащенко.

4 декабря для участников подготовили сюрприз. Ребята научатся мастерить сувениры к Новому году и посмотрят спектакль «Мальчишки» от заслуженного коллектива Приморского края образцового театра «Этюд».

Выставки будут работать до конца недели в холле Театрального корпуса муниципального Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Вход бесплатный.

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