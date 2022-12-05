В Дальнереченске живут самые активные пользователи мобильного интернета Приморья

Архив «КП». Фото: Антон БЛОХИН

Лидерами по времени в Сети стали жители Дальнереченска. Ежемесячно на одного абонента здесь приходится почти 20 Гб мобильных данных – вес десятка фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 29% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по bigdata МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, сразу несколько населенных пунктов обходят по любви к интернету краевую столицу. На ноябрь топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

- Дальнереченск – 19,8 Гб на пользователя;

- Уссурийск– 19,3 Гб;

- Артем – 17,9 Гб;

- Владивосток – 17,8 Гб;

- Партизанск – 14,6 Гб.

Для сравнения обычно горожане в Приморье прокачивают по 15,3 Гб в месяц. В прошлом году показатель был ниже на 23% и составлял 12,5 Гб. Рейтинг выглядел похоже, однако первую позицию занимал Уссурийск.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Лесозаводск, далее следуют Дальнегорск, Уссурийск, Фокино и Артем. Владивосток занял лишь 11 место. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 6 часов 37 минут, то общительные жители Лесозаводска – 7 часов 38 минут.

– Наша задача обеспечить стабильным скоростным интернетом не только крупные города края, но и небольшие села, дачные поселки и туристические локации. Только в этом году наши инженеры модернизировали и построили более 450 базовых станций LTE в 125 населенных пунктах Приморского края, в 14 из них мобильный интернет появился впервые. Это позволяет нашим абонентам свободно «серфить» в сети где бы они не находились – дома, на работе, в дороге или на морском побережье, ведь мы стараемся обеспечить солидный запас как по емкости сети, так и по надежности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов, – прокомментировал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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