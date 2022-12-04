В правительстве РФ напомнили о возможности организовать рыбные рынки во Владивостоке

У покупателей падает интерес к рыбной продукции.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
О долгожданном рыбном рынке во Владивостоке говорили еще в 2021 году, строительство переносится уже несколько лет. Однако подзабытая история вновь может стать актуальной. Минпромторг посчитал, что в России необходимо создать рыбные ярмарки и даже рыбного гида. О такой необходимости заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на всероссийской конференции «Малая и средняя торговля в России-2022».
— Существует посыл по поводу того, чтобы уделить отдельное внимание тому, как реализуется рыбная продукция в нашей розничной торговле. Мы думали о том, чтобы предложить такую историю, как рыбные ярмарки. Может быть, создать рыбный гид. Это нужно для стимулирования торговли рыбной продукцией на фоне снижения покупательского интереса к ней.
По словам заместителя министра, рыбная продукция всегда имела огромную популярность в нашей стране, однако в последнее время спрос на нее снижается. В частности, из-за повышения цен. Покупатели теперь предпочитают мясо, в особенности куриное. Возможно, инициатива Минпромторга оживит «рыбный» вопрос.
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