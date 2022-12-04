4 декабря в Приморье запустят временный объезд через реку Партизанская

Движение запустят примерно в 17.00. Фото: АО «Примавтодор»

Подрядчик АО «Примавтодор» заканчивает работы по обустройству временного объезда на дороге, где строят мост через реку Партизанская. 4 декабря, примерно в 17:00, движение запустят для автомобилей массой не более 5,5 тонн и рейсовых автобусов.

Работы проводят на участке дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово между селами Екатериновка и Владимиро-Александровское Партизанского района. Именно по этому месту в сентябре нанес сильный удар мощнейший тайфун Хиннамнор. «Комсомолка» подробно писала о всех последствиях буйства стихии. Автолюбителей просят быть внимательными и обращать на временном объезде внимание на светофоры и знаки.

Отметим, что еще на прошлой неделе губернатор Приморского края Олег Кожемяко проинспектировал работы по обустройству объезда и дал поручение завершить их до 5 декабря. Временный объезд позволит транспортным средствам массой до 5,5 тонн не объезжать через Владимиро-Александровское. Сейчас этот круг составляет 12 километров.

В пресс-службе правительства края добавили, что работы по возведению временного моста через реку Партизанская, по которому смогут передвигаться все виды транспорта, в том числе и большегрузный до 40 тонн, завершатся к 1 февраля, а основной мост введут в эксплуатацию в 2023 году.

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