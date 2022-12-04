Синоптики пообещали приморцам аномальную погоду в ближайшие дни

В ближайшее время вновь переменится погода. Фото: Василий Вахрин

После снегопада, настигшего Приморье 28 ноября, по словам синоптиков Примгидромета, до середины декабря подобного не предвидится. В крае установится преимущественно теплая погода.

Так, например, если 4 декабря температура воздуха варьируется от -6 до -8°C, уже на следующий день по теплеет и столбики термометров покажут максимум -3...-5°C. Да, в эти дни еще будет морозно, в особенности ночью 5 декабря, но со вторника ожидается потепление.

6 декабря на юге местами появится небольшая оттепель. Осадков не ожидается, но местами на дорогах сохранится гололедица, водителям и пешеходам стоит быть внимательнее. Также из-за температурных качель велика вероятность образования больших сосулек.

Отметим, ранее писала о том, что мэр Владивостока Константин Шестаков оценил работу управляющих компаний и ТСЖ города. В совместном рейде с руководителем Государственной жилищной инспекции Приморья Павлом Наливайко они проверили, как предприятия убирают наледь и обрабатывают улицы противогололедными материалами.

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