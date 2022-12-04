Во Владивостоке обновится расписание городских шаттлов ДВФУ

Теперь студенты смогут доехать из вуза до дома без каких-либо проблем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДВФУ обновит расписание шаттлов во Владивостоке. Теперь все учащиеся смогут доехать из вуза до дома без каких-либо проблем, так как автобусы внесут в систему ГЛОНАСС, которая позволит студентам рассчитать время до приезда транспорта.

Пик нагрузки приходится на: 13:30 и 15:00. В эти часы студенты и преподаватели отправляются домой и заполняют автобусы, не дожидаясь шаттлов ДВФУ, которые из-за больших интервалов движения в это время находятся в другом месте. Рабочая группа предложила, чтобы автобусы подходили к остановкам к концу занятий. Для этого нужно ввести еще один рейс после трех часов.

Это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт и равномерно распределить пассажиропоток. Оценить эффективность принятых решений рабочая группа планирует на следующем собрании 21 декабря.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отправить праздник в любой уголок России – реально

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.