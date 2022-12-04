Больше сотни домов во Владивостоке остались без света

Света не будет несколько часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

4 декабря без света в центре Владивостока осталось 122 дома. Корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ВПЭС рассказали, что авария случилась на сетях ДРСК, стройматериалы оборвали провода на двух линиях электропередач. На предприятии уже подготовили мобильную бригаду, если специалистам ДРСК потребуется помощь.

На месте аварии уже ведутся ремонтные работы. Ориентировочное время подачи электричества - три часа.

На данный момент в Ленинском районе света нет по следующим адресам:

Прапорщика Комарова 21, 27, 31, 31А, 42, 45, 45А, 48; Светланская улица 29, 31, 31/4, 31Б, 31В, 33, 37, 41, 44, 48, 51, 52, 55, 55/3, 55В, 56, 59, 61, 63; Семеновская улица 25, 25А, 32, 34; Суханова 11, 13, 1А, 20А, 5, 5А; Уборевича 10/3, 15, 17, 19, 20, 20А, 20В, 21, 21Г, 22, 24, 25А, 26, 28, 3, 5А, 6, 6А; Уткинская 30, 32; Фонтанная 44, 47, 47А, 53, 59, 61, 61А.

Адмирала Фокина 22, 27, 29, 31; Береговая 6, 8; Державина 13, 15; Краснознаменный переулок 3, 5, 9/11; Лазо 6, 8; Луцкого ул.21; Нейбута 11, 13, 15, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87; Океанский проспект 10А, 16, 20, 24, 30; улица Петра Великого 2; Пологая улица 50, 54А, 60, 62, 62А, 63, 65А, 65Б, 66, 69, 72; Почтовый переулок 5А.

Во Фрунзенском районе электричества нет по адресу Светланская 23А.

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