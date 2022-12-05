Подачу ХВС приостановят 6 и 7 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник и среду, 6 и 7 декабря, часть жителей Владивостока и Артема останутся без холодной воды. Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», подачу ХВС временно прекратят из-за планового ремонта.

Во вторник, 6 декабря, во Владивостоке холодной воды не будет с 9:00 до 18:00. Отключения ожидаются в домах на улицах: Братской, 34, 36, 38; Всеволода Сибирцева, 80б, 84а; Горной, 7, 25; Карла Либкнехта, 10, 24, 30/2, 37, 38, 40; Карякинской, 29, 31; Ковальчука, 26; Матросской 2-й, 3-й, 13, 15, 17/1, 17/4,18; Муравьева-Амурского, 21/23; Светланской, 17, 191, 193, 195, 195а, 97а, 205/1, 205а; Тунгусской, 20-28а, 53, 59, 61/1; Тюменской, 2, 22-34; Шилкинской, 11а, 11а/1, 13.

Также 6 декабря подачу холодной воды с 9:00 до 18:00 приостановят в Артемовском городском округе, без ХВС останутся жители села Суражевка. Отключения связаны с переключением водовода.

В среду, 7 декабря, во Владивостоке очередное отключение воды ожидается с 9:00 до 17:00. Временное неудобство придется потерпеть жителям домов на улицах: Всеволода Сибирцева, 9, 10, 12, 15, 15а, 16 стр2, 20; Ключевой, 5; Пушкинской, 13, 13а, 25е, 25д.

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