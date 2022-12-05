«Все колом»: ДТП сковало движение в центре приморской столицы

Произошло ДТП в районе Уборевича, 24. Фото: Ярослав ЮРИН

Необычный «сюрприз» ждал жителей приморской столицы в понедельник, 5 декабря. Авария не только перекрыла движение в центре города, но и вызвала настоящий коллапс на дороге. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Водители громко кричали и не стеснялись в выражениях. Фото: Ярослав ЮРИН

Произошел конфуз на дороге в районе девяти часов утра на улице Уборевича, 24. Участниками ДТП предположительно стали водители Toyota Crown и Suzuki Escudo. Вероятнее всего последний решил сдать задом, как вдруг столкнулся с синим автомобилем. Случилось все посреди дороги, оставив лишь маленький кусочек для объезда остального транспорта.

Нелегкое утро понедельника выдалось у приморцев. Фото: Ярослав ЮРИН

Однако не все могли проехать из-за габаритов авто, поэтому крики и ругань сопровождали всех участников движения. Кто-то сетовал на женщину за рулем, которая предположительно стала виновником ДТП, другие – на потраченное время.

В результате аварии никто не пострадал. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

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