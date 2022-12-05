5 декабря в Приморском крае закрыли пожароопасный сезон

Ежегодно сезон пожаров закрывают в начале зимы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 декабря на территории большинства муниципальных образований Приморского края закрывают пожароопасный сезон. Постановление подписала председатель правительства Вера Щербина.

Сезон пожаров обычно открывается в конце зимы – начале весны, когда тает снег. Закрывают его ежегодно в конце осени – начале холодов. В это время образуется устойчивый снежный покров. Однако в пяти муниципалитетах, которые расположены на юге региона, официально пожароопасный сезон закроют только 20 декабря.

Исключения сделали для Находкинского, Партизанского городских округов, Партизанского муниципального района, Лазовского и Хасанского муниципальных округов. Специалисты приняли такое решение исходя из многолетней практики, которая показывает, что вероятность лесных пожаров в этих местах все еще сохраняется.

Стоит отметить, что Приморский край в 2022 году оказался в числе лидеров по оперативности в борьбе с лесными и природными пожарами среди регионов Дальнего Востока и страны в целом.

Всего с начала 2022 года на территории края зарегистрировано 928 лесных и природных пожаров на общей площади около 95,5 тысячи гектаров. Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов добавил, что на развитие лесного хозяйства, включая противопожарные мероприятия, в 2023 году в бюджете региона запланировано около 1,4 миллиарда рублей.

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