Жители Уссурийска недовольны идеей переименования города

Уссурийск хотят переименовать в Ворошилов. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жители Уссурийска оказались недовольны тем, что городу хотят присвоить другое название – Ворошилов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Впервые эта новость появилась в Telegram-канале Пул № 3, она быстро распространилась по социальным сетям, посвященным Приморью, и вызвала волну негодования у жителей города. Многие уссурийцы надеются, что название все же менять не будут.

– Тех, кто родились в Ворошилове, осталось считанное количество, большинство в Уссурийске родились и живут;

– Я против! Давайте не будем кидаться в крайности;

– Привыкли уже к Уссурийску, у нас тигр уссурийский, а теперь что – ворошиловским будет?

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, что «Коммунисты России» хотят вернуть Уссурийску одно из его старых названий, которое носил город с 1935 по 1957 год. По словам представителей партии, необходимо «начать плановое возвращение некоторым российским городам советских названий».

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