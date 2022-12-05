Жители Уссурийска недовольны идеей переименования города

Уссурийск хотят переименовать в Ворошилов.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Жители Уссурийска оказались недовольны тем, что городу хотят присвоить другое название – Ворошилов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Впервые эта новость появилась в Telegram-канале Пул № 3, она быстро распространилась по социальным сетям, посвященным Приморью, и вызвала волну негодования у жителей города. Многие уссурийцы надеются, что название все же менять не будут.
– Тех, кто родились в Ворошилове, осталось считанное количество, большинство в Уссурийске родились и живут;
– Я против! Давайте не будем кидаться в крайности;
– Привыкли уже к Уссурийску, у нас тигр уссурийский, а теперь что – ворошиловским будет?
Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, что «Коммунисты России» хотят вернуть Уссурийску одно из его старых названий, которое носил город с 1935 по 1957 год. По словам представителей партии, необходимо «начать плановое возвращение некоторым российским городам советских названий».
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