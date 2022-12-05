В воинские части ТОФ на Камчатке и в Приморье на службу прибыли более тысячи призывников

Призыв продлится до 31 декабря. Фото: Александр КОЦ

Более тысячи новобранцев прибыли в воинские части Тихоокеанского флота на службу на Камчатке и в Приморье. Это чуть больше половины от нужного числа призывников.

Перед тем, как принять присягу, молодые люди проходят подготовительный этап. Особое внимание уделяется их здоровью, а именно – профилактике коронавируса. Новобранцев перевозят в железнодорожных вагонах, которые выделили специально только для них, а также военно-транспортной авиацией и автотранспортом.

Новички сначала проходят карантин и только потом приступают к освоению военных специальностей. Отметим, что осенний призыв в стране начался 1 ноября и продлится до 31 декабря.

Напомним, в 2022 году в России впервые провели частичную мобилизацию. Люди начали получать повестки 21 сентября. Однако призывали не всех, а только тех, кто ранее проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в настоящий момент находится в запасе, имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности. Тех, кто проходит срочную службу в рядах Российской армии, не призывали.

Еще в начале осеннего призыва военный комиссар Приморского края полковник Николай Тригубко заявил, что приморцы, которые отправятся на службу, не поедут на территории Донецкой, Луганской народных республик.

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