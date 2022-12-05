Одна из спортивных школ во Владивостоке отпраздновала свое 55-летие

Спортивную школу создали 1 декабря 1967 года. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Спортивная школа «Русич» отметила свой юбилей. В начале декабря 55-летие учреждения отпраздновали в зале администрации Владивостока. Мероприятие посетил глава приморской столицы Константин Шестаков, тренеры, представители городских и краевых властей и юные ученики.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, спортивную школу создали 1 декабря 1967 года. На сегодняшний день здесь занимается 2362 человека, представлено 14 видов спорта, а обучают воспитанников 48 тренеров, у которых есть награды и почетные звания. Учреждение прославили два олимпийских чемпиона, чемпиона мира и Европы, мастера спорта международного класса.

Сейчас здесь занимаются больше 2000 человек. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Через вашу школу прошли десятки тысяч ребят, которым вы сумели привить любовь к спорту, к здоровому образу жизни и лучшие человеческие качества, такие как целеустремленность, твердость характера, умение добиваться результатов и многое другое, – поздравил всех собравшихся Константин Шестаков.

С юбилеем школы сотрудников и воспитанников поздравил мэр Владивостока. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Мэр также отметил, что на плечах тренеров лежит большая ответственность, ведь благодаря внимательности наставников у юных спортсменов появляется воля к победе.

По словам главы города, опытные наставники помогают ученика ощутить волю к победе. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Коллектив школы также поздравили заместитель главы мэрии Максим Акульшин, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, начальник управления физической культуры и спорта Юлия Вельбик, заместитель министра физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Граф. Слова напутствия услышали собравшиеся и от олимпийского чемпиона по гандболу, воспитанника «Русича» Андрея Тюменцева, а другой ученик – двукратный олимпийский чемпион Игорь Чумак обратился ко всем по видеосвязи.

Мероприятие также посетили представители городских и краевых властей. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Сотрудники учреждения, тренеры, также директора школ, где работают секции «Русича», и юные спортсмены получили от главы Владивостока и городской администрации грамоты, а также благодарственные письма губернатора края.

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